Война, 442-й день: ситуация на фронте и потери врага

За прошедшие сутки противник нанес один удар ракетой С-300 по гражданской инфраструктуре Константиновки в Донецкой области. Кроме того, нанес 45 авиационных ударов и совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам Херсонской области. Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг продолжает применять тактику террора.