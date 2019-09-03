Відключення газу на 4 вересня: список вулиць

Газу не буде у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на розподільчому газопроводі середнього тиску за адресою: провулок Ширяївський.

4 вересня на декількох вулицях Одеси впродовж дня буде припинено газопостачання. Так, з 08:30 по 17:30 будуть відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами: вул. Одарія, 9 – ТОВ “Форес”

вул. Одарія, 11 – Свято-Миколаївський Храм

вул. Андрієвського, 2 – Котельня ОМТП

вул. Андрієвського, 14 – СПП “ТТТ”

вул. Щеголева, 14 – Бізнес-центр “Пересип” (“ОРМК”)

вул. Церковна, 2/4 – “УкрНІПЧІ”

вул. Церковна, 2/4 – Автосалон “Порше”

вул. Андрієвського, 8 – Населення. Фото: alextv.zp.ua *Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.