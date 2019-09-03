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Новости Одессы и Одесской области

Відключення газу на 4 вересня: список вулиць

Відключення газу на 4 вересня: список вулиць

Газу не буде у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на розподільчому газопроводі середнього тиску за адресою: провулок Ширяївський.

4 вересня на декількох вулицях Одеси впродовж дня буде припинено газопостачання.

Так, з 08:30 по 17:30 будуть відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами:

  • вул. Одарія, 9 – ТОВ “Форес”
  • вул. Одарія, 11 – Свято-Миколаївський Храм
  • вул. Андрієвського, 2 – Котельня ОМТП
  • вул. Андрієвського, 14 – СПП “ТТТ”
  • вул. Щеголева, 14 – Бізнес-центр “Пересип” (“ОРМК”)
  • вул. Церковна, 2/4 – “УкрНІПЧІ”
  • вул. Церковна, 2/4 – Автосалон “Порше”
  • вул. Андрієвського, 8 – Населення.

Фото: alextv.zp.ua

 

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