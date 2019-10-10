fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Від початку року з України виїхало та не повернулося 1,5 млн українців

Від початку року з України виїхало та не повернулося 1,5 млн українців

Про це повідомляє міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет.

– Ділюся з вами графіком. Цікавим і дещо сумним, – заявив міністр.

За його словами, зараз з України їде більше людей, ніж приїжджає, а помирає більше, ніж народжується.

– Ділюся невеликою порцією інформації, яку ми змогли дістати з баз даних, з перетинання кордону. Тут ми порахували кількість українців, які виїхали за межі України і не повернулися більше 21 дня (накопичувально), а також кількість українців, які повернулися після 21-денної відсутності (щодня), – додав Дубілет.

Так, з початку року кількість українців, які виїхали і не повернулися більше 21 дня, становить 1.5 млн чоловік.

Масові повернення українців додому відбуваються в кінці квітня на початку травня на європейські та українські свята.

Після цих свят негативний тренд зменшується, але все одно присутній. Повертатися додому стало теж більше людей (помаранчева лінія).

– Я хочу побудувати подібний графік і за минулий рік, щоб зрозуміти, чи є ці зміни чимось глобальним, або просто сезонний фактор. Уточню, це дані попередні. На них і на інших масивах я розраховую побудувати публічні дашборди, щоб суспільство могло в тому числі по ним оцінювати роботу влади в довгостроковій перспективі, – зазначив міністр Кабміну.

Графік повернення українців на Батьківщину.

Графік повернення українців на Батьківщину.

Фото:  bastion.tv

 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
РедакцияПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить