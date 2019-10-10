Від початку року з України виїхало та не повернулося 1,5 млн українців

– Ділюся з вами графіком. Цікавим і дещо сумним, – заявив міністр.

За його словами, зараз з України їде більше людей, ніж приїжджає, а помирає більше, ніж народжується.

– Ділюся невеликою порцією інформації, яку ми змогли дістати з баз даних, з перетинання кордону. Тут ми порахували кількість українців, які виїхали за межі України і не повернулися більше 21 дня (накопичувально), а також кількість українців, які повернулися після 21-денної відсутності (щодня), – додав Дубілет.

Так, з початку року кількість українців, які виїхали і не повернулися більше 21 дня, становить 1.5 млн чоловік.

Масові повернення українців додому відбуваються в кінці квітня на початку травня на європейські та українські свята.

Після цих свят негативний тренд зменшується, але все одно присутній. Повертатися додому стало теж більше людей (помаранчева лінія).

– Я хочу побудувати подібний графік і за минулий рік, щоб зрозуміти, чи є ці зміни чимось глобальним, або просто сезонний фактор. Уточню, це дані попередні. На них і на інших масивах я розраховую побудувати публічні дашборди, щоб суспільство могло в тому числі по ним оцінювати роботу влади в довгостроковій перспективі, – зазначив міністр Кабміну.

Фото: bastion.tv