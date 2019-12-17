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Новости Одессы и Одесской области

Від яких хвороб найчастіше помирали одесити минулого року (статистика)

Від яких хвороб найчастіше помирали одесити минулого року (статистика)

Майже 22 тисячі жителів Одеської області внаслідок хвороб системи кровообігу.

Про це повідомляється у спільному проєкті  Державної служби статистики України та Українського центру суспільних даних  “Просто цифри“.

Щороку в Україні помирає майже 600 тисяч людей. Це майже усе населення Кривого Рогу. Або трохи більше ніж усе населення таких міст як Миколаїв чи Маріуполь.

Так, за оцінками Держстату, чисельність наявного населення України на початок  2018 року складала 42 386 403 осіб. При цьому, протягом 2018 року зафіксовано 335 874 народжень та 587 665 смертей.

Так, в Одеській області впродовж минулого року померли 33 607 людей.

Найчастішими причинами смертей на Одещині були:

  • Хвороби системи кровообігу (21 825 осіб);
  • Новоутворення (4 673 осіб);
  • Травми та отруєння (2 152 осіб).

Фото: Володимирець.City

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