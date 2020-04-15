Від бюстів до попільничок: на Одещині митники виявили антикваріат у громадянина Грузії (фото)

Зазвичай культурні цінності незаконно вивозяться за напрямами колекціонування.

Про це повідомляє пресслужба Одеської митниці у Facebook.

У порушників митного законодавства знаходять монети чи ікони, першодруки чи фотографії, ордени та медалі чи предмети інтер’єру та домашнього вжитку.

А старожитності “в асортименті” та ще й такому широкому – дійсно рідкість.

Антикварний мікс вражає: від бюстів диктатора та імператора, незвичайної форми попільничок, срібних столових приборів та підстаканника з гравіюванням “С Днем ангела”, датованою 1916 роком, флакону з розпилювачем рідини, кишенькових годинників та набору для рукоділля з люстерком до скляної чорнильниці та прес-пап’є, дерев’яного каміну та гільйотини для сигар.

Тепер справа за мистецтвознавцями, які визначать і вартість, і цінність виявлених предметів. Тепер справа за мистецтвознавцями, які визначать і вартість, і цінність виявлених предметів. Тепер справа за мистецтвознавцями, які визначать і вартість, і цінність виявлених предметів. Тепер справа за мистецтвознавцями, які визначать і вартість, і цінність виявлених предметів. Тепер справа за мистецтвознавцями, які визначать і вартість, і цінність виявлених предметів. Тепер справа за мистецтвознавцями, які визначать і вартість, і цінність виявлених предметів. Тепер справа за мистецтвознавцями, які визначать і вартість, і цінність виявлених предметів. Тепер справа за мистецтвознавцями, які визначать і вартість, і цінність виявлених предметів. Тепер справа за мистецтвознавцями, які визначать і вартість, і цінність виявлених предметів. Тепер справа за мистецтвознавцями, які визначать і вартість, і цінність виявлених предметів.

Фото: Одеська митниця

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