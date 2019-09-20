ВИЧ-позитивные жители Одессы и области смогут пройти обследование по новому адресу

20 сентября в Одессе было открыто новое амбулаторно-поликлиническое отделение (сектор ВИЧ) Одесского областного центра социально значимых болезней.

В пресс-службе Центра рассказали, что раньше ВИЧ-положительные пациенты могли обратиться за медицинской помощью только в одно отделение, которое находилось по адресу: ул. Химическая, 5А.

Пациенты жаловались на неудобства, прежде всего, из-за скудной транспортной развязки. Кроме того, отделение не было оснащено рентгеном. Также там не было возможности пройти лабораторную диагностику туберкулеза.

В связи с этим ВИЧ-позитивных пациентов, у которых было выявлено подозрение на туберкулез, направляли на обследование в туберкулезный диспансер, что подвергало их дополнительному риску быть инфицированными.

Открытие нового амбулаторно-поликлинического отделения дает возможность людям, которые живут с ВИЧ, получить качественную медицинскую помощь. При этом пациенты, больные туберкулезом, независимо от ВИЧ-статуса, обеспечены не менее качественными медицинскими услугами в корпусе, который имеет отдельный вход и двор. На сегодняшний день каждое из отделений имеет свой рентген-кабинет.

Новое амбулаторно-поликлиническое отделение (сектор ВИЧ) находится по адресу: улица Леонтовича, 11.

Фото: пресс-служба областного центра социально значимых болезней.