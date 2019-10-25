Вибухнув боєприпас: на Одещині троє курсантів отримали уламкові поранення

Про це повідомляє Думская.

Троє курсантів Військової академії Одеси отримали поранення в результаті вибуху невідомого боєприпасу на території навчального центру вузу в селищі Чорноморське (в Чабанці).

Як розповів «Думській» начальник академії генерал-майор Олег Гуляк, інцидент стався під час польового виходу.

– Курсанти виявили розірвався боєприпас, який не перебуває на озброєнні Збройних сил України (ймовірно це був гранатометний постріл виробництва США, що залишився після якихось навчань). Вони віднесли його з кордону ближче до дороги для подальшої утилізації. Тільки почали відходити, предмет вибухнув, – каже Гуляк.

За його словами, майбутні офіцери отримали легкі уламкові поранення і вже в понеділок повернуться до навчання. З ними проведуть додаткову роз’яснювальну роботу, присвячену поводженню з вибуховими пристроями та боєприпасами.

Перевірку за фактом події здійснюють ДБР і військова прокуратура.

Фото ілюстративне: 5 канал