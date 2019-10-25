fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Вибухнув боєприпас: на Одещині троє курсантів отримали уламкові поранення

Вибухнув боєприпас: на Одещині троє курсантів отримали уламкові поранення

Курсанти одеської Військової академії отримали уламкові поранення на полігоні внаслідок вибуху боєприпасу.

Про це повідомляє Думская.

Троє курсантів Військової академії Одеси отримали поранення в результаті вибуху невідомого боєприпасу на території навчального центру вузу в селищі Чорноморське (в Чабанці).

Як розповів «Думській» начальник академії генерал-майор Олег Гуляк, інцидент стався під час польового виходу.

– Курсанти виявили розірвався боєприпас, який не перебуває на озброєнні Збройних сил України (ймовірно це був гранатометний постріл виробництва США, що залишився після якихось навчань). Вони віднесли його з кордону ближче до дороги для подальшої утилізації. Тільки почали відходити, предмет вибухнув, – каже Гуляк.

За його словами, майбутні офіцери отримали легкі уламкові поранення і вже в понеділок повернуться до навчання. З ними проведуть додаткову роз’яснювальну роботу, присвячену поводженню з вибуховими пристроями та боєприпасами.

Перевірку за фактом події здійснюють ДБР і військова прокуратура.

Фото ілюстративне: 5 канал

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
РедакцияПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить