Верховная Рада назначила министра экологии — кто он

Самого министерства еще нет, на его создание понадобится примерно месяц. Минэкологии вычленили из Минэнергетики и защиты окружающей среды. Его разделили на два из-за неэффективности.

Новым министром стал Роман Абрамовский, который ранее работал в объединенном министерстве. На должность министра его рекомендовала фракция «Слуга народа».

До этого Абрамовский занимал должности генерального директора ЧАО “Укрстальконструкция” и первого заместителя главы правления ПАО ЭМЗ “Металлист”.

Фото: facebook/sluganarodu official

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