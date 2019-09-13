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Верховна Рада звільнила весь склад Центральної виборчої комісії

Верховна Рада звільнила весь склад Центральної виборчої комісії

За поданням президента Верховна Рада звільнила увесь склад Центральної виборчої комісії, яка провела переможні для Володимира Зеленського президентські й парламентські вибори.

Про це повідомляє ВВС Україна.

За це 13 вересня проголосував 341 депутат. Розпуск ЦВК підтримали представники від “Слуги народу” – 244 і “Опозиційної платформи – за життя” – 33, а також “Батьківщини” – 20. Хоча ще вчора низка представників “Батьківщини” та ОПЗЖ виступали проти.

Розпуск під час голосування не підтримали “ЄС” та “Голос”.

Голова громадянської мережі “Опора” Ольга Айвазовська вважає розпуск ЦВК політичним рішенянм. В коментарі ВВС News Україна вона розповіла, що представники багатьох міжнародних місій і організацій, з якими вона спілкувалась, шоковані таким кроком.

За її розрахунками, у новому складі ЦВК у президентської фракції може бути більшість голосів.

Фото: Уніан

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