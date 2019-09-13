Верховна Рада звільнила весь склад Центральної виборчої комісії

За поданням президента Верховна Рада звільнила увесь склад Центральної виборчої комісії, яка провела переможні для Володимира Зеленського президентські й парламентські вибори.

Про це повідомляє ВВС Україна.

За це 13 вересня проголосував 341 депутат. Розпуск ЦВК підтримали представники від “Слуги народу” – 244 і “Опозиційної платформи – за життя” – 33, а також “Батьківщини” – 20. Хоча ще вчора низка представників “Батьківщини” та ОПЗЖ виступали проти.

Розпуск під час голосування не підтримали “ЄС” та “Голос”.

Голова громадянської мережі “Опора” Ольга Айвазовська вважає розпуск ЦВК політичним рішенянм. В коментарі ВВС News Україна вона розповіла, що представники багатьох міжнародних місій і організацій, з якими вона спілкувалась, шоковані таким кроком.

За її розрахунками, у новому складі ЦВК у президентської фракції може бути більшість голосів.

Фото: Уніан