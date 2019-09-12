Верховна Рада перейменувала село на Одещині

Верховна Рада України перейменувала село Іванівка в Любашівському районі Одеської області.

Про це повідомляє Избирком.

Відповідне рішення підтримали вчора, 11 вересня, 294 народних депутата.

Що стосується обранців, які представляють Одеську область, то Артем Дмитрук, Сергій Колебошин, Олег Колєв, Олександр Горенюк, Степан Чернявський, Олександр Ткаченко, Олександр Леонов, ( «Слуга народу»), Антон Кіссе ( «За майбутнє») підтримали перейменування.

Чи не голосував Ігор Васильківський ( «Слуга народу»).

Олексій Гончаренко ( «Європейська солідарність») і Анатолій Урбанський ( «За майбутнє») були відсутні.

Що стосується депутатів, обраних за списками партій, то Микола Скорик ( «Опозиційна платформа-За життя») був відсутній, а Юлія Діденко, Андрій Костін, Іван Шинкаренко ( «Слуга народу») голосували «за».

Причиною перейменування стало те, що після створення Любашівської об’єднаної територіальної громади в ній виявилися дві Іванівки. Тому жителі одного з сіл вирішили змінити назву.

Село називалося Янівка до 1946 року, таким чином, мова йде про повернення історичної назви.

Фото: Думская