Ведущие «Готовим вместе» объявляют марафон похудения!

Многие жалуются, что на карантине набрали пару-тройку лишних килограммов. Эта проблема хорошо знакома и ведущим проекта «Готовим вместе». Поэтому теперь они будут не только готовить, но и худеть вместе! Андрей Дромов и Андрей Доманский объявляют марафон похудения! Стартует он уже в это воскресенье, 14 июня, в 09:00 на «Интере» – в новом выпуске кулинарной программы, посвященном диетическому меню.

«Сейчас я вешу почти 140 кг, – признается Андрей Дромов. – Становясь на весы, я и не думал, что набрал так много! Супруга очень переживает за меня и мое здоровье, поэтому лишний вес неоднократно становится причиной наших споров. Так было принято решение худеть».

Телезрители проекта «Готовим вместе» уже однажды следили за тем, как Андрей Дромов уменьшался в объемах. В 2016 году шеф-повар поспорил со своим коллегой Андреем Доманским, что за год сможет сбросить 30 килограммов, и выиграл спор! Поэтому последнему пришлось выполнять свое обещание и переплывать Днепр в середине декабря. Теперь же худеть будут оба Андрея! В прошлый раз Доманский подшучивал над Дромовым и его стараниями сбросить лишние килограммы, теперь же телеведущий решил по-дружески поддержать коллегу и испытать на себе все нюансы процесса похудения. Более того, к марафону присоединился и оператор программы Сергей Колесников. «Мы посчитали, что на троих нам нужно избавиться от 65 кг, это вес среднестатистического взрослого мужчины, – рассказывает Андрей Дромов. – Это сложно, но будем стараться. Лично я хочу сбросить 40 кг. В прошлый раз я бросился в омут с головой: резко сбросил вес, затем так же резко его набрал. Сейчас я буду постепенно убирать вредные продукты из рациона: хлеб, сахар, мучное, быстрые углеводы – и подключу спорт».

В этот раз марафон похудения в проекте «Готовим вместе» – без жестких условий и рамок. Главная цель – сбросить лишние килограммы. Ведущие будут периодически взвешиваться в эфире, оценивать успехи друг друга и обсуждать, кто и как похудел. «Это марафон доброй мечты, чтобы у всех было хорошее здоровье и прекрасные отношения в семье», – объясняет шеф-повар. Как и прежде, в программе «Готовим вместе» телезрителей ждут рецепты самых разнообразных блюд. Единственное, что во время марафона Андрей Дромов будет воздерживаться от дегустации, пробовать приготовленное шеф-поваром в эфире будет только Андрей Доманский.

Стартует марафон похудения, конечно же, с выпуска «Готовим вместе», посвященного диетическому меню. Начинать разгрузочный воскресный день ведущие предлагают с закуски – отварной индейки с яблоком в листьях салата. Это блюдо быстро готовится, и у хозяек с утра останется больше времени, например, на занятия спортом. Также в этом выпуске – рецепт легкого, но при этом довольно питательного куриного супа с фасолью и соусом песто. А еще – стейк из цветной капусты с диким рисом и соусом дзадзики. Приготовив и попробовав эти блюда, телезрители смогут убедиться, что процесс похудения может быть легким и вкусным! Смотрите новый выпуск программы 14 июня в 09:00 на телеканале «Интер». Готовьте и худейте вместе с ведущими лучшего кулинарного проекта страны!

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