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Ведьмы Украины проведут особый ритуал, направленный против оккупантов

Ведьмы Украины проведут особый ритуал, направленный против оккупантов

Украинские маги и ведьмы намерены провести особый ритуал, направленный против оккупантов и в поддержку Вооруженных сил Украины. Он будет состоять из трех частей.

Рецепты

О планах ведьм Украины и оккультного сообщества рассказал магазин магии «Ведьмин Котел».

Ритуал начнется 31 марта, в 29-й лунный день – день порч и проклятий.

Сообщается, что его первая часть пройдет в месте силы Украины, в капище на горе. Уже собран круг из 13 ведьм.

«Вторая часть ритуала будет проводиться в апреле, в другом месте силы, в славянской стране с подключением иностранных коллег и более мощным подключением к эгрегору. На победу нашего великого народа, на удачу, успех и открытие дорог! И пусть все боги войны – Один, Тор, Перун – сопутствуют нам!

Третья часть – каменный мешок для врага – изоляция, устранение от власти, потеря поддержки ближним окружением. Откуп с черными иконами от массовых смертей и наказанием тех, кто в них виновен.

Слава Україні! Смерть ворогам!», – говорится в сообщении.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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