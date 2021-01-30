Вечерний туман внес свои коррективы в работу аэропорта «Одесса»

По данным онлайн-табло аэропорта, турецкая авиакомпания Turkish Airliners отменила вечерний рейс Стамбул – Одесса.

Ранее сильный туман не позволил приземлиться самолету авиакомпании Windrose рейсом из Борисполя. Самолет должен был сесть в Одессе в 16:45, однако, покружив над городом несколько минут, вернулся в аэропорт вылета.

Позже польская авиакомпания LOT отменила сегодняшний рейс Варшава – Одесса и обратно.

По данным метеослужбы аэропорта, сейчас видимость в зоне посадки составляет 450 метров, но вертикальная видимость – около 30 метров, что не гарантирует безопасную посадку.