Вечерний туман внес свои коррективы в работу аэропорта «Одесса»

Вечером субботы, 30 января, на Одессу опустился туман и парализовал работу одесского международного аэропорта.
По данным онлайн-табло аэропорта, турецкая авиакомпания Turkish Airliners отменила вечерний рейс Стамбул – Одесса.
Ранее сильный туман не позволил приземлиться самолету авиакомпании Windrose рейсом из Борисполя. Самолет должен был сесть в Одессе в 16:45, однако, покружив над городом несколько минут, вернулся в аэропорт вылета.
Позже польская авиакомпания LOT отменила сегодняшний рейс Варшава – Одесса и обратно.
По данным метеослужбы аэропорта, сейчас видимость в зоне посадки составляет 450 метров, но вертикальная видимость – около 30 метров, что не гарантирует безопасную посадку.