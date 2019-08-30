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Новости Одессы и Одесской области

Василий Ломаченко на пути к титулу абсолютного чемпиона – «Большой бокс» на «Интере»

В субботу, 31 августа, в 22:00 на «Интере» в программе «Большой бокс» – один из самых ожидаемых боксерских поединков года. Наш чемпион Василий Ломаченко выйдет на ринг против британца Люка Кэмпбелла. На кону предстоящего поединка – титулы WBA и WBO в легком весе, которыми владеет украинец, а также вакантный пояс WBC.

Ломаченко и Кэмпбелл стали олимпийскими чемпионами в 2012 году, но в разных весовых категориях. Все время они шли разными дорогами, но к одной мечте – абсолютному чемпионству в легком весе. И вот наконец-то Василий и Люк встретятся на одном ринге, на лондонской арене О2. Победитель этого поединка получит сразу три пояса и откроет себе путь к желанному титулу.

Ломаченко и Кэмпбелл
Ломаченко и Кэмпбелл
Василий Ломаченко на пути к титулу абсолютного чемпиона

Кэмпбелл называет предстоящий бой самым важным в своей карьере и понимает, что его ждет встреча с одним из лучших боксеров мира. Британец обещает выложиться на 100% и серьезно настроен на победу. Он сильный, быстрый и техничный боксер. А еще – выше Ломаченко ростом, и считает это своим преимуществом. Василий же называет Люка  соперником с высоким боксерским IQ. Украинец уверен: у них получится интересный и зрелищный бой.

Перед поединком «Интер» покажет эксклюзивное интервью Василия Ломаченко. А также – сюжеты из Лондона о подготовке к этому большому спортивному событию и о сопернике, Люке Кэмпбелле.

Кроме того, в андеркарте боя Ломаченко–Кэмпбелл на ринг выйдут россиянин Александр Поветкин и британец ХьюиФьюри, двоюродный брат экс-чемпиона мира в супертяжелом весе ТайсонаФьюри. Для обоих боксеров очень важна победа в этом бою: Поветкину она нужна, чтобы удержаться в элите мирового бокса, а Фьюри – чтобы обратить на себя серьезное внимание.

Помимо трансляции поединков, в этот вечер зрителей «Интера» ждет прямое включение из студии «Большого бокса» с ведущим Романом Кадеминым. Даватьсвои прогнозы и делиться впечатлениями будут известные спортивные эксперты.

«Этот выпуск «Большого бокса» даст старт насыщенной боксерской осени, – говорит руководитель редакции спортивных программ телеканала «Интер» Роман Кадемин. – Отстаивать свои и завоевывать новые титулы будет не только Василий Ломаченко, но и другие украинцы: Сергей Деревянченко, Александр Усик и Александр Гвоздик. Так что в ближайшее время украинские боксеры очень громко о себе заявят на международной арене».

Сможет ли Василий Ломаченко еще на шаг приблизиться к званию абсолютного чемпиона мира, узнаем уже в эту субботу. Болейте за нашего чемпиона! Не пропустите «Большой бокс» на телеканале «Интер» – 31 августа в 22:00.

Также можно посмотреть эксклюзивные репортажи из Лондона программы «Утро с Интером», куда вместе с Василием Ломаченко отправилась наша съемочная группа. В одном из сюжетов – о том, как столица Великобритании встретила нашего боксера:

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Пресс-релиз
Пресс-релиз
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