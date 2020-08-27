Вакцина против бешенства: в Одесской области объявили борьбу с опасным заболеванием

На территории Одесской области, начиная с сентября, будут проводить иммунизацию диких животных против бешенства.

Приманки с вакциной будут разбрасывать с самолетов над лесными, охотничьими и полевыми угодьями. Обработка не будет проводиться в населенных пунктах и водоемах, а также на территориях, над которыми полеты запрещены. Такие мероприятия, как сообщает Госпродпотребслужба в Одесской области, обеспечат создание устойчивого иммунитета у диких животных и снизят распространение заболевания.

Приманка в виде небольших брикетов с запахом мясокостной муки безопасна для людей и животных. Но все же Госпотребслужба просит граждан не трогать их и не переносить в другие места.

Справка

Бешенство – очень опасное вирусное заболевание всех теплокровных животных и людей. Болезнь характеризуется тяжелым поражением центральной нервной системы и острым течением болезни. В случае отсутствия своевременного лечения заканчивается летальным исходом.