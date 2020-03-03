В знак протеста: 4 марта трассу Одесса-Рени намерены перекрыть рыбаки

Митинг предварительно назначен на 10.00. Акцию запланировали провести близ села Маяки Беляевского района.
Рыбаки намерены устроить его, чтобы выразить протест против коррупции в Госрыбагентстве.
Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации рыболовов Украины.
Известно, что в акции, помимо жителей Одесской области, должны принять участие рыбаки из Черкасской, Полтавской, Запорожской и Днепропетровской областей.
Рыбаки считают, что из-за некомпетентности госслужащих в Минэнергетики и защиты окружающей среды пришла в упадок рыбная отрасль. В частности, они возмущены вечными поборами инспекторов рыбохраны, которые, по их словам, довели их до нищеты.
Если к рыбакам не прислушаются, они грозятся дойти до Киева и уже там устроить митинг.
Фото: БессарабиЯ UA
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