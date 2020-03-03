В знак протеста: 4 марта трассу Одесса-Рени намерены перекрыть рыбаки

Рыбаки намерены устроить его, чтобы выразить протест против коррупции в Госрыбагентстве.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации рыболовов Украины.

Известно, что в акции, помимо жителей Одесской области, должны принять участие рыбаки из Черкасской, Полтавской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Рыбаки считают, что из-за некомпетентности госслужащих в Минэнергетики и защиты окружающей среды пришла в упадок рыбная отрасль. В частности, они возмущены вечными поборами инспекторов рыбохраны, которые, по их словам, довели их до нищеты.

Если к рыбакам не прислушаются, они грозятся дойти до Киева и уже там устроить митинг.

Фото: БессарабиЯ UA

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