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В здание Николаевской облгосадминистрации попала ракета: есть погибшие и раненные

В здание Николаевской облгосадминистрации попала ракета: есть погибшие и раненные

Сейчас завалы на месте рухнувшей части здания разбирают сотрудники ГСЧС. К полудню 29 марта были обнаружены тела трех погибших. Также из завалов удалось освободить 18 выживших.

Спасательные работы на месте разрушенного здания областной военной администрации в Николаеве продолжаются.

В общей сложности, по данным спасателей, пострадали 22 человека. Удар крылатой ракетой был нанесен утром 29 марта около 8:45. Разрушенной оказалась центральная секция с девятого по первый этаж. Пожара в месте попадания не возникло.

Незадолго до взрыва здание ОВА покинули около 100 человек, отреагировавшие на сигнал воздушной тревоги.

Глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким сообщил, что сам он не пострадал. Его кабинет полностью разрушен, но его самого в момент попадания ракеты  в здании не было.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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