В Затоке на пешеходном переходе сбили мужчину (видео)

😡18+: Сбили человека на переходе. Затока, станция Лиманская. После водитель хотел его загрузить в авто, даже пытался драться, но местные жители не дали.Пострадавшего забрали с переломами спины, руки, бедра, ключицы.Там опасный переход, немного на повороте. Все несутся. И этот водила летел. А пешеход, видимо, не посмотрел по сторонам.Чем закончилось с водилой – неизвестно, но местные его не отпускали никуда.Информация со слов очевидца.Номер водителя ВН 2569 ВОP.s. звук немного опережает картинку.ОБНОВЛЕНО: Другая очевидица сообщает немного иную версию."Я лично была очевидцем этого происшествия. Водитель остановился, сразу подошли родственники. Никто никого не пытался загрузить в машину, водитель кричал "дайте воды" чтобы умыть пострадавшего, все только стояли и снимали видео. Никто никого не пытался бить, после приезда скорой водитель отошел в сторону. Потом приехала полиция."

Gepostet von Подслушано Одесса am Montag, 26. August 2019