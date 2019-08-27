В Затоке на пешеходном переходе сбили мужчину (видео)

Пострадавшего госпитализировали с травмой спины и переломами руки, бедра и ключицы.
Как сообщает bessarabiainform, мужчину сбил микроавтобус Toyota Hiace на опасном переходе, где водители зачастую нарушают скоростной режим.
Виновник ДТП двигался с явным превышением скорости.
😡18+: Сбили человека на переходе. Затока, станция Лиманская. После водитель хотел его загрузить в авто, даже пытался драться, но местные жители не дали.Пострадавшего забрали с переломами спины, руки, бедра, ключицы.Там опасный переход, немного на повороте. Все несутся. И этот водила летел. А пешеход, видимо, не посмотрел по сторонам.Чем закончилось с водилой – неизвестно, но местные его не отпускали никуда.Информация со слов очевидца.Номер водителя ВН 2569 ВОP.s. звук немного опережает картинку.ОБНОВЛЕНО: Другая очевидица сообщает немного иную версию."Я лично была очевидцем этого происшествия. Водитель остановился, сразу подошли родственники. Никто никого не пытался загрузить в машину, водитель кричал "дайте воды" чтобы умыть пострадавшего, все только стояли и снимали видео. Никто никого не пытался бить, после приезда скорой водитель отошел в сторону. Потом приехала полиция."
Gepostet von Подслушано Одесса am Montag, 26. August 2019
Свидетели происшествия немедленно вызвали медиков и полицию, а до их приезда пытались оказать пострадавшему первую помощь.
Фото: lenta.ua
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