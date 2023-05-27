Новости Одессы и Одесской области

В воскресенье 28 мая в Одессе снова возможна гроза – объявлено штормовое предупреждение

В воскресенье 28 мая в Одессе снова возможна гроза – объявлено штормовое предупреждение

Завтра, в воскресенье, 28 мая 2023 года, в Одессе и Одесской области снова ожидаются сложные погодные условия – дождь, гроза и шквальный ветер. В регионе снова объявили штормовое предупреждение.

В связи с ухудшением погоды одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых людей, детей и беременных женщин. Также одесситов просят не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач и осторожно передвигаться под деревьями.

Кроме того, не следует забывать, что из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность и есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивания к берегу, а также их дрейфования их вдоль побережья. Находиться в пляжной зоне сейчас опасно.

Погода в Одессе 28 мая

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем во время грозы шквал, 15-20 м/с.

Температура ночью 15-17°С, днем 22-24°С тепла.

Температура морской воды 20-21°С.

Погода в Одесской области 28 мая

По Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Также возможны кратковременный дождь, гроза, днем местами град.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами во время грозы шквал, 15-20 м/с.

Температура ночью 13-18°С тепла, днем она поднимется до 21-26°С.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Фото Александра Сивенко

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Редакция ПРОФИЛЬ

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