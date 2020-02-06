В водоемах Одесской области введут запрет на ловлю камбалы

Камбалу, также известную как глосса, в регионе запретят ловить и профессиональным рыбакам, и любителям.

Об этом сообщает пресс-служба Рыбоохранного патруля.

Запрет начнет действовать с 15 февраля, а снять его планируют 30 апреля.

Как отметили в ведомстве, вылов хотят приостановить в связи с массовым нерестом. За один выловленный экземпляр нарушителям придется заплатить 850 гривен штрафа.

Где нельзя ловить:

в Шаболатском (Будацком) лимане,

на участке Сухого лимана,

в пределах Овидиопольского района,

в предустьевом пространстве реки Дунай – от Старостамбульского устья до Белгородского канала включительно и на 10 километров вглубь Черного моря.

Фото: cs11.pikabu

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