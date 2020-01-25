В водоемах Одесского региона рыба готовится к нересту

Погодные условия этой зимы обманули животный мир. Так, в нацпарке “Тузловские лиманы” и в Дунайском биосферном заповеднике остались зимовать птицы, которые раньше всегда улетали на юг. Некоторые из них уже начали вить гнезда.

А в Придунайских озерах не впала в спячку рыба. Она ведет себя активно и готовится откладывать икру.

Об этом со ссылкой на сотрудника “Тузловских лиманов” Максима Яковлева сообщает ТСН.

Обычно, по словам эксперта, в это время рыба находится в полудремотном состоянии, ест мало. Но из-за аномально теплой зимы сейчас по всем признакам она вот-вот начнет нереститься.

Это может погубно сказаться на потомстве. Если ударят сильные морозы, мальки вряд ли выживут.

Фото: i0.wp.com

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