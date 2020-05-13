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Новости Одессы и Одесской области

В Уряді дозволили таксі рухатися смугами для громадського транспорту

В Уряді дозволили таксі рухатися смугами для громадського транспорту

Сьогодні, 13 травня, на своєму засіданні Уряд схвалив проєкт постанови, розроблений Міністерством інфраструктури, який дозволяє водіям таксі рухатись окремою смугою для маршрутних транспортних засобів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Норма стосується лише легальних перевізників за наявності в них офіційного статусу (ліцензії).

– Сьогодні у багатьох країнах Європи та світу окремими смугами для громадського транспорту можуть користуватися і легкові автомобілі “таксі”. Це дозволяє пасажирам швидко дістатися місця призначення, а не стояти в заторах у загальному потоці руху, чим підвищується якість цих послуг та комфорт перевезень. Сьогоднішнім рішенням Уряд підтримав внесення відповідних змін у Правила дорожнього руху, завдяки чому розширюється коло прав водіїв легальних таксі. Тепер вони також зможуть користуватися цими перевагами, – прокоментував рішення Уряду Міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

 

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