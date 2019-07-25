fbpx

Новости Одессы и Одесской области

В Укравтодорі пообіцяли цього року виконати ремонтні роботи на трасі Одеса-Рені

В Укравтодорі пообіцяли цього року виконати ремонтні роботи на трасі Одеса-Рені

Загалом, передбачається виконання робіт на 319 об’єктах.

На кінець липня Укравтодор виконав майже 50 % робіт по проектах будівництва, реконструкції та ремонтів в Україні.

Про це повідомляє прес-служба “Укравтодору”.

За рахунок всіх джерел фінансування цього року передбачається виконання робіт на 319 об’єктах. Зокрема, на таких коридорах, як GO Highway, Н-31 Дніпро – Решетилівка, Н-14Миколаїв – Кропивницький, Н-11 Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв, М-15 Одеса – Рені, Р-51 Мерефа – Лозова – Павлоград, Н-08 Запоріжжя – Маріуполь, М-01 Київ- Чернігів, об’їзна дорога м. Житомир на дорозі М-06 Київ-Чоп, М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький — Знам’янка.

Відповідно до затвердженої Урядом Програми розвитку доріг на 2018-2022 рр, за 5 років Укравтодор планує забезпечити якісний проїзд по дорогах державного значення між обласними центрами країни.

За попередні три роки було відновлено 6 800 доріг державного та місцевого значення, що перевищує обсяги ремонтів попередніх 10 років (2005-2015 рр).

Фото: Укравтодор

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить