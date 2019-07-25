В Укравтодорі пообіцяли цього року виконати ремонтні роботи на трасі Одеса-Рені

Загалом, передбачається виконання робіт на 319 об’єктах.

На кінець липня Укравтодор виконав майже 50 % робіт по проектах будівництва, реконструкції та ремонтів в Україні.

Про це повідомляє прес-служба “Укравтодору”.

За рахунок всіх джерел фінансування цього року передбачається виконання робіт на 319 об’єктах. Зокрема, на таких коридорах, як GO Highway, Н-31 Дніпро – Решетилівка, Н-14Миколаїв – Кропивницький, Н-11 Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв, М-15 Одеса – Рені, Р-51 Мерефа – Лозова – Павлоград, Н-08 Запоріжжя – Маріуполь, М-01 Київ- Чернігів, об’їзна дорога м. Житомир на дорозі М-06 Київ-Чоп, М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький — Знам’янка.

Відповідно до затвердженої Урядом Програми розвитку доріг на 2018-2022 рр, за 5 років Укравтодор планує забезпечити якісний проїзд по дорогах державного значення між обласними центрами країни.

За попередні три роки було відновлено 6 800 доріг державного та місцевого значення, що перевищує обсяги ремонтів попередніх 10 років (2005-2015 рр).

Фото: Укравтодор