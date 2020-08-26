В Україні закрили кордони для іноземців: для кого зроблять виняток?

Кабінет міністрів ухвалив рішення закрити кордони для іноземних громадян майже до кінця вересня.
Про це сьогодні, 26 серпня йшлося на засіданні Уряду.
– З огляду на рівень захворюваності ми повинні захистити наших співгромадян та проявити відповідальність перед нашими іноземними партнерами, – заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Наразі постанову мають доопрацювати, тому оприлюднять її у четвер. Термін її дії – з 00:00 29 серпня до 00:00 28 вересня.
Очільник МВС Арсен Аваков зазначив перелік іноземців, для яких будуть робити виняток:
- Особи, які прямують на територію України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд протягом 1-2 діб
- Навчаються в навчальних закладах України
- Проходять військову службу в ЗСУ
- Постійно проживають на території нашої країни і мають відповідну посвідку
- Визнані біженцями або особами, які потребують особливого захисту
- Є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав та члени їхніх сімей, або прибувають за запрошенням МЗС України
- Водії, члени міжнародних екіпажів вантажно-транспортних засобів, автобусів, повітряних, морських та річкових суден, поїздів
- Інструктори збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць “Партнерства НАТО”, які беруть участь у підготовці підрозділів ЗСУ, або прибувають на запрошення Міноборони
- Діячі культури, що прибувають на запрошення закладів культури разом із супроводжуючими особами
- Спортсмени, які прибувають для участі у змаганнях
- Особи, що здійснюють перевезення гомеопатичних стовбурових клітин для трансплантації, перебувають на лікування в Україну.
Нагадаємо, уряд продовжив карантин до кінця жовтня.