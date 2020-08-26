В Україні закрили кордони для іноземців: для кого зроблять виняток?

Кабінет міністрів ухвалив рішення закрити кордони для іноземних громадян майже до кінця вересня.

Про це сьогодні, 26 серпня йшлося на засіданні Уряду.

– З огляду на рівень захворюваності ми повинні захистити наших співгромадян та проявити відповідальність перед нашими іноземними партнерами, – заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Наразі постанову мають доопрацювати, тому оприлюднять її у четвер. Термін її дії – з 00:00 29 серпня до 00:00 28 вересня.

Очільник МВС Арсен Аваков зазначив перелік іноземців, для яких будуть робити виняток:

Особи, які прямують на територію України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд протягом 1-2 діб

Навчаються в навчальних закладах України

Проходять військову службу в ЗСУ

Постійно проживають на території нашої країни і мають відповідну посвідку

Визнані біженцями або особами, які потребують особливого захисту

Є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав та члени їхніх сімей, або прибувають за запрошенням МЗС України

Водії, члени міжнародних екіпажів вантажно-транспортних засобів, автобусів, повітряних, морських та річкових суден, поїздів

Інструктори збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць “Партнерства НАТО”, які беруть участь у підготовці підрозділів ЗСУ, або прибувають на запрошення Міноборони

Діячі культури, що прибувають на запрошення закладів культури разом із супроводжуючими особами

Спортсмени, які прибувають для участі у змаганнях

Особи, що здійснюють перевезення гомеопатичних стовбурових клітин для трансплантації, перебувають на лікування в Україну.

Нагадаємо, уряд продовжив карантин до кінця жовтня.