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В Україні закрили кордони для іноземців: для кого зроблять виняток?

В Україні закрили кордони для іноземців: для кого зроблять виняток?

Кабінет міністрів ухвалив рішення закрити кордони для іноземних громадян майже до кінця вересня.

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Про це сьогодні, 26 серпня йшлося на засіданні Уряду.

– З огляду на рівень захворюваності ми повинні захистити наших співгромадян та проявити відповідальність перед нашими іноземними партнерами, – заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Наразі постанову мають доопрацювати, тому оприлюднять її у четвер. Термін її дії – з 00:00 29 серпня до 00:00 28 вересня.

Очільник МВС Арсен Аваков зазначив перелік іноземців, для яких будуть робити виняток:

  • Особи, які прямують на територію України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд протягом 1-2 діб
  • Навчаються в навчальних закладах України
  • Проходять військову службу в ЗСУ
  • Постійно проживають на території нашої країни і мають відповідну посвідку
  • Визнані біженцями або особами, які потребують особливого захисту
  • Є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав та члени їхніх сімей, або прибувають за запрошенням МЗС України
  • Водії, члени міжнародних екіпажів вантажно-транспортних засобів, автобусів, повітряних, морських та річкових суден, поїздів
  • Інструктори збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць “Партнерства НАТО”, які беруть участь у підготовці підрозділів ЗСУ, або прибувають на запрошення Міноборони
  • Діячі культури, що прибувають на запрошення закладів культури разом із супроводжуючими особами
  • Спортсмени, які прибувають для участі у змаганнях
  • Особи, що здійснюють перевезення гомеопатичних стовбурових клітин для трансплантації, перебувають на лікування в Україну.

Нагадаємо, уряд продовжив карантин до кінця жовтня.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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