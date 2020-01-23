В Україні провели перепис населення: дані по Одеській області

Останнього разу перепис населення в Україні проводився у 2001 році. Згідно з його даними, загальна чисельність населення тоді становила 48 млн 457 тис. осіб.

Про це повідомляє НВ.

В Україні станом на 1 грудня 2019 року 37 млн 289 тисяч присутнього населення.

З них:

17 млн 280 тисяч чоловіків;

20 млн 9 тисяч жінок.

Дітей у віці до 14 роки 5 млн 756 тисяч (15,4%).

З них:

2 млн 965 тисяч хлопчиків;

2 млн 792 тисячі дівчаток.

Людей раннього працездатного віку з 15 до 24 років – 3 млн 584 тисячі (9,6%).

З них:

1 млн 844 тисячі чоловіків;

1 млн 740 тисяч жінок.

Людей основного працездатного віку з 25 до 54 років – 16 млн 458 тисяч (44,1%).

З них:

8 млн 112 тисяч чоловіків;

8 млн 346 тисяч жінок.

Людей зрілого працездатного віку з 55 до 64 років – 5 млн 243 тисячі (14,1%).

З них

2 млн 261 тисяча чоловіків;

2 млн 982 тисячі жінок.

Літніх людей старше 65 років 6 млн 248 тисяч 16,8%.

З них

2 млн 99 тисяч чоловіків;

4 млн 149 тисяч жінок.

В Одеській області проживають 2347,9 тисяч.

З них 1243,1 тисяч жінок та 1104,8 тисяч чоловіків.

Фото: Zaxid.net

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