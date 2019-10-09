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Новости Одессы и Одесской области

В Україні позбавлятимуться від трудових книжок, натомість створять їхні електронні аналоги

В Україні позбавлятимуться від трудових книжок, натомість створять їхні електронні аналоги

При працевлаштуванні громадяни не будуть зобов’язані подавати роботодавцю свою трудову книжку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет.

– Сьогодні ми запускаємо в роботу законопроект і акти уряду, які скасують обов’язковість трудових книжок, – зазначив міністр.

Дмитро Дубілет представив кілька ключових тез пропонованої реформи:

1. При працевлаштуванні громадяни не будуть зобов’язані подавати роботодавцю свою трудову книжку. Відповідно, роботодавцям не потрібно її перевіряти або зберігати.

– Справа в тому, що в електронних реєстрах держави дані про трудовий стаж всіх українців з 2000 року є і так. Для розрахунку пенсій або інших соціальних виплат вже використовуються саме ці дані, – пояснив Дубілет.

2. Громадяни зможуть легко отримати електронний документ з інформацією про свій стаж в Інтернеті. Цей документ вони можуть надати роботодавцю, якщо йому важливо перевірити стаж здобувача з офіційних реєстрів.

– Щоб отримати цей документ, громадянину потрібно буде зробити кілька кліків і скористатися ЕЦП (ред. – електронним цифровим підписом). Також, сподіваюся, ми встигнемо прикрутити туди і BankID. Роботодавці зможуть перевірити справжність документа за допомогою QR-коду, який буде автоматично накладатися на ці документи, – зазначив міністр Кабміну.

3. Якщо у вас є трудовий стаж до 2000 року, буде можливість занести цю інформацію в електронний реєстр – самостійно або через роботодавця. Тоді вам зберігати трудову книжку, як носій інформації, зовсім не буде потреби.

4. Якщо хтось все ж захоче “колекціонувати” інформацію про своє стажі в трудових книжках, забороняти ми це, звичайно, не можемо. Можна все так же просити свого роботодавця робити в ньому записи і ставити штампи. Але ні ви, ні роботодавець це тепер не зобов’язані робити.

Фото: i-visti.com

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