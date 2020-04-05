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Новости Одессы и Одесской области

В Україні пік захворюваності на COVID-19 прогнозують на 14-15 квітня

Пік COVID-19 в Україні прогнозується на 14-15 квітня.

Про це йдеться у Telegram-каналі Міністерства охорони здоров’я України “Коронавірус_інфо”.

– Не піддавайтеся відчуттю оманливої безпеки, і на період до 24 квітня обмежте свою мобільність, не відвідуйте закладів без нагальної потреби й обов’язково користуйтеся засобами індивідуального захисту. Адже вже з 14-15 квітня МОЗ України прогнозує пік коронавірусної хвороби в країні. Це може призвести до фіксації масових тяжких випадків та до великої кількості летальних наслідків, – про це під час брифінгу 4 квітня повідомив заступник Міністра охорони здоров’я України, Головний державний санітарний лікар України та керівник робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня Віктор Ляшко.

Фото: 5 канал

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