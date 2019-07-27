В Україні хочуть заборонити тестувати косметику на тваринах

Міністерство охорони здоров’я України пропонує посилити вимоги до косметичної продукції та зупинити знущання над тваринами.

Про це у Facebook повідомляє виконувачка обов’язків голови МОЗ Уляна Супрун.

В Україні не можна буде тестувати косметику на тваринах, а вимоги до косметики на українському ринку будуть такими ж, як і в країнах ЄС.

У грудні минулого року у МОЗ оприлюднили відповідний проект постанови для громадського обговорення. Тоді були зауваження від бізнесу та профільних асоціацій. Згодом з’явились вимоги у директивах ЄС.

Новий регламент передбачатиме використання лише дозволені барвники, консерванти та УФ-фільтри. А список заборонених інгредієнтів збільшиться втричі — понад 1300 замість 400 позицій.

Нові норми стануть для українських споживачів гарантією якості та безпеки, а для українських виробників повноцінно відкриють європейський ринок.

Ті компанії, які вже нині мають потужності для застосування нових стандартів, без проблем перейдуть на нові умови. Для інших передбачений перехідний період — 18 місяців. Вони зможуть налагодити процеси без фінансових ризиків та передумов до появи нечесної конкуренції.

Запровадження нового технічного регламенту щодо косметики є частиною зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Фото: Etcetera Media