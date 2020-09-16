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В Украине заработала горячая линия по вопросам безопасности детей в Интернете

В Украине заработала горячая линия по вопросам безопасности детей в Интернете

В Украине запустили правительственную консультационную линию по вопросам безопасности детей в Интернете.

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Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Горячая линия ориентирована на взрослых и детей. Специалисты будут объяснять, как настраивать приложения, которыми дети пользуются в цифровой среде. Также будут консультировать и по другим вопросам, связанным с безопасностью несовершеннолетних в киберпространстве.

«С началом нового учебного года дети еще больше времени проводят онлайн, учась и общаясь в условиях пандемии COVID-19. Интернет создает иллюзию безопасности, однако с началом пандемии короновируса мы фиксируем печальную статистику: дети все чаще становятся жертвами сексуальной эксплуатации онлайн»,  – говорит заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук.

Линия«1545*3» будет работать ежедневно в круглосуточном режиме.

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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