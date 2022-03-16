В Украине запускают сервис по поиску людей, звонящих в экстренные службы

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям разворачивает систему поиска местонахождения человека, который звонит по телефону на номера экстренных служб.
Об этом заявил полковник службы ГСЧС Геннадий Герасимчук.
Он отметил, что ГСЧС в тесном сотрудничестве с компаниями Garbyne, Apple и Google внедряет в своей работе новый программный продукт компании Garbyne, благодаря которому можно будет оперативно определить местонахождение человека, обратившегося на линию экстренной службы.
«Также благодаря этой программе гражданин только с помощью своего телефона сможет передать видео для диспетчера ГСЧС и вести с ним двусторонний чат»,
– пояснил Герасимчук.
По его словам, эта система даже в тестовом режиме показала свое удобство и эффективность.
«Программа компании Garbyne незаменима в поиске людей под завалами, а также для взаимодействия с людьми, имеющими разные проблемы со здоровьем»,
– подчеркнул полковник.
Источник: Укринформ