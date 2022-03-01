В Украине ввели госрегулирование цен

На период военного времени в Украине устанавливается госрегулирование цен на продукты. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

На базовый продуктовый пакет установят минимальную фиксированную наценку. Спекулянтов будут привлекать к юридическо ответственности.

По словам министра, за 10 дней будет обеспечено финансирование по предоплате производства социально значимых продуктов для госпредприятий, которые не находятся в зоне боевых действий.

Роман Лещенко добавил, что в Украину движутся более 300 гуманитарных эшелонов с помощью. Социально незащищенные слои населения будут обеспечены продуктовыми наборами.

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