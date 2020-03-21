Украинцам станет сложнее освоить профессию юриста

На сайте Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций обнародовали проект концепции «Развития юридического образования».

Одно из главных изменений, которые предлагаются в Концепции: обучение юридическим наукам исключительно на очной форме, отсутствие квалификационной степени бакалавр и возможность проведения научных исследований через получение грантов.

Дневная форма обучения, по мнению разработчиков проекта, должна повысить уровень знаний и подготовки студентов-юристов.

— Если проводить аналогию с медициной там запрещено обучение по заочной форме. Ибо медицина и право относятся к регулируемым профессиям, когда государство устанавливает повышенные требования, чтобы регулировать профессиональные качества этих людей. К сожалению, заочная форма, которая существует сейчас, позволяет быстро и легко, без особых усилий получить диплом. Но этого диплома недостаточно, чтобы практиковать право, — считает член комитета по вопросам образования, науки и инноваций Верховной Рады Инна Совсун.

Авторы данной концепции надеются, что изменения помогут уменьшить количество юридических кафедр и факультетов при университетах, которые они видят причиной низкого качества правового образования.

Фото: МФЦ

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