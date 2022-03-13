Новости Одессы и Одесской области

В Украине появилась новая схема мошенничества

В Украине появилась новая схема мошенничества

В Украине распространяется новая схема мошенничества — жителям страны приходят письма от имени Национального Банка Украины.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба НБУ.

В письмах мошенники предлагают украинцам помочь Вооруженным силам Украины в борьбе с российскими оккупантами и указывают ссылки на свои криптовалютные кошельки. А затем присваивают все полученные средства.

Нацбанк разъясняет: письма по электронной почте украинцам не отправляет и не имеет никаких криптовалютных кошельков. Вся информация банка о сборе средств для украинской армии и гуманитарной помощи населению публикуется в Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube и на официальном сайте.

Все полученные средства накапливаются на специальных счетах, которые Нацбанк открыл для поддержки ВСУ и украинцев, пострадавших от российской агрессии. Деньги на счета могут отправлять жители всех стран.

Нацбанк призывает украинцев доверять только проверенной информации из официальных источников.

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Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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