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В Украине под запретом плановые операции и госпитализации

В Украине под запретом плановые операции и госпитализации

Со вчерашнего дня, 9 ноября, в Украине запретили все плановые операции и госпитализации.

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Об этом заявил накануне на брифинге главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, передает «РБК-Украина».

По словам Ляшко, причина запрета – «крайне напряженная» ситуация с коронавирусом.

«С понедельника все плановые операции и госпитализации в наших больницах запрещены. Больницы принимают только ургентных больных и с COVID-19», – сказал Ляшко.

При этом главный санврач отметил, что пока страна справляется с наплывом больных.

Ранее стало известно, что медицинская система Украины способна выдержать 15-20 тыс. случаев заражений коронавирусом в сутки. При более чем в 20 тыс. случаев в сутки система здравоохранения не выдержит.

Напомним, на утро понедельника, 9 ноября, в Украине выявили 8687 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Запорожской областях.

В Одесской области за сутки зафиксировали 463 новых случая коронавируса.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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