В Украине начали производить биоразлагаемые пакеты: вскоре они появятся и в Одессе

Пакеты, производство которых запустили в Украине впервые, разлагаются за 6 месяцев. Они изготовлены из биополимера и более чем на 40% состоят из модифицированного крахмала и продуктов переработки тростника.

Как сообщает Delo.ua, при изготовлении этих пакетов не используется полиэтилен. Они соответствуют европейским стандартом EN13432 и полностью разлагаются без остаточного микропластика за 6 месяцев в условиях компоста.

В состав пакетов также входят биоразлагаемые пластики из ископаемого сырья, которые производят из привычного углеводородного сырья, но обладают при этом способностью полностью разлагаться.

Срок компостирования пакетов составляет 6 месяцев при специальных условиях для компоста. Процессы компостирования и биоразложения проходят после попадания пакета в соответствующие условия: бытовой или промышленный компостер, cпециальные полигоны для мусора.

Новые биоразлагаемые будут представлены в двух форматах: стандартные (размер — 50*55 см, толщина плёнки — 15 мкм) и с затяжками (размер — 51*51 см, толщина — 18 мкм). Срок годности пакетов – 18 месяцев при соблюдении условий хранения. Производитель – корпорация “Биосфера”, ТМ “Фрекен-Бок”.

Первая партия пакетов поступит в магазины розничных сетей уже с 20 января 2020 года.

Напомним, Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект о запрете на продажу некоторых видов пластиковых пакетов.

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