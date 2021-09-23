В Украине могут поменять календарь праздников – готовится законопроект

Украинский институт национальной памяти разработал законопроект «О праздниках, памятных датах и скорбных днях». Им предлагается внести ряд изменений в классификацию праздников и их празднование.

Как сообщает Министерство культуры и информационной политики, соответствующий документ уже вынесен на общественное обсуждение.

Сейчас документ находится на рассмотрении, в него могут внести изменения и только потом зарегистрировать в Верховной Раде.

В частности, законопроект предлагает делить все праздники в Украине на четкие категории:

Государственные:

День соборности Украины (22 января);

День сопротивления оккупации Крыма (26 февраля);

День памяти и примирения (8 мая);

День победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая);

День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны (14 мая);

День Конституции (28 июня);

День государственного флага Украины (23 августа);

День Независимости Украины (24 августа);

День украинской государственности (28 июля);

День защитников и защитниц Украины (14 октября);

День украинского языка и письменности (9 ноября);

День достоинства и свободы (21 ноября).

Дни траура:

День Героев Небесной Сотни (20 февраля);

День чернобыльской трагедии (26 апреля);

День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа (18 мая);

День памяти погибших защитников Украины (29 августа);

День памяти депортированных украинцев (второе воскресенье сентября);

День памяти жертв коммунистических репрессий (первое воскресенье ноября);

День памяти жертв Голодомора – геноцида украинского народа (четвертая суббота ноября).

Международные дни:

Международный день памяти жертв Холокоста (27 января);

Международный день борьбы за права женщин (8 марта);

Всемирный день Земли (22 апреля);

День труда (1 мая);

Международный день семьи (15 мая);

Международный день защиты детей (1 июня);

Всемирный день окружающей среды (5 июня);

Международный день молодежи (12 августа);

День памяти жертв коммунистического и нацистского тоталитарных режимов (23 августа);

Международный день демократии (15 сентября);

Международный день пожилых людей (1 октября);

Международный день толерантности (16 ноября);

Международный день людей с ограниченными возможностями (3 декабря).

Традиционные:

Новый год (1 января);

День матери (второе воскресенье мая);

День отца (третье воскресенье июня);

Основные религиозные праздники самых распространенных вероисповеданий Украины.

Помимо этого, законопроект предлагает отказаться от переноса выходного на следующий день, если государственный праздник пришелся на нерабочий день. Исключение составят Новый год, Рождество (по юлианскому и григорианскому календарю), Пасха (по юлианскому календарю) и Троица (по юлианскому календарю).

При этом выходные, уже предусмотренные законом, не отменяются. Так, нерабочими будут Новый Год, Рождество по юлианскому и григорианскому календарю, 8 марта, Пасха и Троица по юлианскому календарю, 1 и 9 мая, День Конституции, День Независимости, День защитников и защитниц Украины.

Напомним, в октябре 2021 года украинцев ждут 11 выходных. При этом один из уик-эндов продлится четыре дня. А вот одна из суббот станет рабочей.

Фото: Podrobnosti.ua