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Новости Одессы и Одесской области

Украинцам могут перенести дату празднования Рождества

Украинцам могут перенести дату празднования Рождества

Православная церковь Украины может официально начать отмечать Рождество по новому, григорианскому календарю – то есть 25 декабря.

Такую возможность допустил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в интервью одному из украинских телеканалов.

Предстоятель напомнил о том, что большинство поместных православных церквей все же празднуют Рождество по старому стилю – 7 января по юлианскому календарю.

Но если в ПЦУ увидят, что в украинском обществе растет количество тех, кто отмечает Рождество 25 декабря, то в церковный календарь могут внести коррективы.

Фото: bolshoi-zlatoust.ru

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