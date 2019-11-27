Украинцам могут перенести дату празднования Рождества

Православная церковь Украины может официально начать отмечать Рождество по новому, григорианскому календарю – то есть 25 декабря.
Такую возможность допустил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в интервью одному из украинских телеканалов.
Предстоятель напомнил о том, что большинство поместных православных церквей все же празднуют Рождество по старому стилю – 7 января по юлианскому календарю.
Но если в ПЦУ увидят, что в украинском обществе растет количество тех, кто отмечает Рождество 25 декабря, то в церковный календарь могут внести коррективы.
Фото: bolshoi-zlatoust.ru