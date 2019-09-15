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Новости Одессы и Одесской области

В Украине будут высаживать деревья для диких птиц: лиманы Одесской области в списке локаций

Проект “Деревья для птиц” призван озеленить деревьями и кустарниками те места, где можно создать условия для гнездования и достаточного питания птиц.

Как рассказала “Одесской жизни” организатор проекта Яна Боброва, цель акции – помогать птицам с наименьшим вмешательством в природные процессы и естественный отбор.

“Мечтаю о птичьем рае в Украине. Идея – собрать средства на озеленение Пирятина и  другие регионы страны. Наш природный заповедник «Тузловские Лиманы» тоже одна из локаций”, – отметила Яна Боброва.

Она пояснила, что с развитием городов исчезают деревья, которые являются местами гнездования птиц, дают много плодов и семян, служат убежищем для пернатых.

Дети и взрослые подкармливают птиц: мастерят кормушки, приносят зерно. Но это вмешательство в правила естественного отбора, к сожалению, не помогает перелетным птицам. Поэтому возникла идея помогать птицам с наименьшим вмешательством в природные процессы, на котором настаивают орнитологи.

“Мы активно занялись этой проблемой в начале 2019 года, заручились поддержкой неравнодушных людей и экспертов, и уже в конце марта проект успешно стартовал. Засадив два небольших ставка в Новых Петровцах под Киевом, продолжаем организовывать такие акции в других уголках Украины”, – подчеркнула Яна Боброва.

Поучаствовать таком озеленении можно на сайте проекта.

Фото, видео: biggggidea.com

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Марина Завгороднюк
Марина Завгороднюк
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