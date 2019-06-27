В ток-шоу «Касается каждого» – об убийстве 11-летней Даши Лукьяненко из Одесской области

Сегодня, 27 июня, в 18:00 в социальном ток-шоу «Касается каждого» на «Интере» – выпуск «Убийство по соседству» о зверском убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко из села Ивановка Одесской области. Почему в тихом маленьком селе, где все друг друга знают, произошла такая страшная трагедия?

13 июня Даша не вернулась домой. Ее искали всей Украиной: волонтеры из разных концов страны и военные Нацгвардии прочесывали каждый квадратный метр в округе. Только через неделю тело девочки нашли в выгребной яме соседского дома. Какие версии пропажи Даши выдвигались? Что на самом деле задерживало поиски? Какую информацию жители села скрывали от поисковых групп несколько дней? И что покажет видео с камер наблюдения на рынке, где в последний раз видели девочку?

В студию «Касается каждого» приедут односельчане Даши. Они с детства знают и девочку, и обвиняемого в ее убийстве 22-летнего Николая Тарасова. Люди до сих пор без слез не могут говорить об этой трагедии. Что они расскажут о Николае и его родителях? Какой они запомнили Дашу? О своей ученице расскажет преподавательница танцев, на занятие к которой девочка так и не дошла в тот страшный день.

Ивановка попрощалась с Дашей, а теперь, как и вся страна, ждет приговора ее убийце. Каким будет вердикт суда для Николая Тарасова, который сознался в преступлении сразу после страшной находки? Почему односельчане подозревают, что парень о чем-то недоговаривает и что на месте преступления он был не один?

В самой Ивановке сейчас очень неспокойно. Родные обвиняемого в убийстве парня боятся самосуда. Почему родители Николая не заметили, что их сыну требуется психологическая помощь?

Журналисты программы «Касается каждого» в ходе собственного расследования выяснили шокирующий факт: когда сотни людей бросились на поиски пропавшей девочки, некоторые пытались нажиться на смерти Даши!

«Берегите своих детей, учите их быть острожными, не отпускайте одних, – говорит ведущий ток-шоу Андрей Данилевич. – Самые страшные программы для меня – те, в которых мы говорим о смерти детей. Но важно поднимать эти темы, чтобы трагедии не повторялись. Это важно для каждого из нас».

Разобраться в деталях этой ужасающей истории помогут эксперты «Касается каждого»: эксперт по выявлению лжи Дмитрий Попов, адвокат Ибрагим Татиев, криминолог Владимир Абрамян, экс-руководитель криминальной полиции по делам детей МВД Украины Алексей Лазаренко, эксперт по безопасности детей Елена Лезвинская, психолог Мария Фоменко, актриса Светлана Зубченко, народная артистка Украины Светлана Билоножко.

Что может измениться в Украине после смерти Даши Лукьяненко? Реально ли было предотвратить убийство и спасти ребенка? Как уберечь самое дорогое – наших детей? Как им объяснить, что сосед, знакомый, родственник или просто незнакомый прохожий может оказаться педофилом или убийцей? Не пропустите выпуск ток-шоу «Касается каждого» – «Убийство по соседству» – сегодня, 27 июня, в 18:00 на «Интере».