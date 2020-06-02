В Татарбунарском районе готовятся сдать новую амбулаторию

С ослаблением требований карантина из-за коронавируса на территории области Одесская ОГА активизировала деятельность по выполнению государственных социальных программ.

В рамках программы “Доступная медицина” Департамент строительства и ЖКХ ОГА уже возводит 28 медицинских учреждений в поселках области. На большинстве из них работы еще продолжаются, но 5 заведений будут готовы в течение этого месяца. Еще 17 заведений ожидают своей очереди на проведение тендеров с целью определения наиболее качественного застройщика.

Уже 4 июня в селе Вишневое, Татарбунарского района по адресу ул. Центральная, 11 будет открыта амбулатория общей практики семейной медицины, площадью 298,5 кв.м.

Строительство амбулатории реализовано на условиях софинансирования, где 90% это деньги государственного бюджета и лишь 10% из местного.

В амбулатории будет работать 1 врач, 1 стоматолог, 2 фельдшера, сделано благоустройство территории, планируется обслуживание около 5000 человек (жители сел Вишневое, Дивизия, Желтый Яр, Кочковате, Рыбачье).

Установлена ​​система вентиляции и кондиционирования. Закуплено современное оборудование для лечения и диагностики различных заболеваний. Вход в помещение оборудован и для людей с инвалидностью. В целом все учреждения строятся доступными и удобными для всех жителей.

Кроме того амбулатория обеспечена служебным автомобилем для оказания неотложной помощи и гаражом для него.

Заказчик строительства: КНП “Татарбунарський центр первичной медико-санитарной помощи Татарбунарской районного совета Одесской области”;

Генеральный проектировщик: ООО “Вертикаль-Э”.

Источник: Одесский курьер

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