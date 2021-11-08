В связи с отключением электроэнергии 9 и 11 ноября будет прекращено водоснабжение ж/м «Таирова» города Одесса

Уважаемые потребители! В связи с плановыми работами, которые проводят сотрудники ДТЭК Одесские электросети, будут обесточены водонасосные станции «Таировская», «В-Г» и существующие резервные вводы к ним. В связи с этим без водоснабжения останется ряд домов ж/м «Таирова».

Поэтому информируем что 9 ноября с 06:30 до 21:00 и 11 ноября с 06:30 до 21:00 будет отсутствовать водоснабжение по следующим адресам:

Люстдорфская дорога, 140-178/1, 155-159;

Академика Королева, 2-122, 1-85/3;

Академика Глушко, 1-29, 2-36/1, 36а;

Ильфа и Петрова, 1-13а, 21-63/1, 2-90;

Академика Вильямса, 44-74/1, 55-87;

Архитекторская, 12-24,

проспект Небесной Сотни, 1-65а;

Костанди,

Инглези,1-5;

Тополевая,

Левитана, 32-110, 67-141;

Тульская,

1-17 Линии.

Приносим извинения за временные неудобства и обстоятельства, которые не зависят от «Инфоксводоканала».

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)