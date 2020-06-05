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В субботу, 6 июня, в Одессе пройдет акция в поддержку Ройтбурда: где и когда

В субботу, 6 июня, в Одессе пройдет акция в поддержку Ройтбурда: где и когда

В субботу, 6 июня, в 11:00 на проспекте Шевченко, 4 (возле здания Одесской облгосадминистрации) проведут акцию в поддержку Александра Ройтбурда.

На странице акции в Facebook пишут:

«28 мая тройка одесских судей решила, что Александр Ройтбурд все же не может быть директором музея, легализовав этим решение депутатов областного совета от 4 сентября 2019.

Тогда в сентябре нам вместе удалось создать общественное давление, которое помогло Ройтбурду обжаловать решение в суде. Но даже после этого депутаты не остановились и подали апелляцию. Учитывая огромную общественную значимость данного дела не только для сторон, а и для жителей города, большое количество участников, а также ходатайство о проведении открытого слушания, суд все это проигнорировал и провел слушание втихую , чтобы избежать общественного резонанса. Решение — соответствующее.

Поэтому нам нужно собраться вновь, чтобы требовать от облсовета отозвать решение от 4 сентября 2019 о разрыве контракта с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом.

Наш план на субботу:

– собраться под зданием областного совета (проспект Шевченко, 4);
– подписать обращения к областному совету;
– нарисовать к митингу как можно больше крутых плакатов».

Организаторы акции настаивают на том, чтобы участники приходили в защитных масках, а на месте проведения акции обещают сделать специальную разметку.

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