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Новости Одессы и Одесской области

В стереобате Воронцовской колоннады теперь можно прикоснуться к истории города

В стереобате Воронцовской колоннады теперь можно прикоснуться к истории города

Похоже, понятие «стереобат» станет для одесситов повседневным. Цокольное помещение только-только открывшейся после обновления Колоннады теперь стало выставочным залом и уже открыло свои двери.

Конечно, же первая выставка посвящена самой Колоннаде, она и называется соответственно — «Бельведер сквозь века».

Павел Остапенко

Как рассказывает глава управления охраны памятников культурного наследия Одесского горсовета Павел Остапенко, выставка проходит при научной поддержке  архитектора-реставратора Анатолия Изотова и архитектора, преподавателя ОГАСА Андрея Черненко.

Выставка продлится до третьего сентября, и у вас есть уникальная возможность увидеть наш бельведер во всем его многообразии: как он менялся вместе с эпохами, какие находки были обнаружены во время его последней долгой реставрации.

В будущем, по словам, чиновника, стереобат будет использоваться как выставочный зал, а амфитеатр Колоннады — для проведения концертов.

Андрей Черненко пришел на открытие выставки вместе со своими студентами.

Андрей Черненко (третий слева) со своими студентами

Выражая понятную радость, что бельведер, наконец-то открылся после долгого «лечения», архитектор говорит, что Колоннада теперь стала еще и местом «большого урока» по поводу проведения реставрационных работ. Добавил, что специалисты теперь имеют возможность учиться на всем, что касалось проведенной реставрации, в том числе и на ее ошибках.

А сама выставка — это настоящее путешествие в прошлое. Старинные рисунки, гравюры, фотографии более поздних лет — давнее прошлое и день сегодняшний обновленной Колоннады… Все это удивляет, позволяет сравнить «вчера» и «сегодня». Пол в стереобате выложен лавовой плиткой, все внутри создает ощущение прикосновения к старине. Ну а представленные артефакты (их на самом деле было гораздо больше), обнаруженные при реставрации бельведера — тоже прикосновение к собственной истории.

Впечатление усиливает воссозданная часть кабинета самого светлейшего князя Воронцова — для еще более полного погружения в далекое-далекое прошлое.

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Мария Котова
Мария Котова
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