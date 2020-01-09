В сети показали снимки вечерней Одессы в огнях с высоты птичьего полета (фото)

В интернете появились фотографии исторического центра города, сделанных с помощью беспилотника.

Снимками поделилось издание “Одесский Курьер”.

На фото – вид на Горсад, улицы Дерибасовскую и Греческую, парк Шевченко, порт, морвокзал, Александровский проспект, Отраду, Пассаж, Дом Руссова и Соборную площадь.

Кроме того, фотографу Александру Вельможко удалось захватить Пересыпь и очертания поселка Котовского.

Все это было снято с высоты от 100 до 300 метров. Снимки города, сияющего яркими огнями фонарей и праздничной иллюминации, получились впечатляющими.





Фото: Александр Вельможко, uc.od.ua

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