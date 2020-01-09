fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В сети показали снимки вечерней Одессы в огнях с высоты птичьего полета (фото)

В сети показали снимки вечерней Одессы в огнях с высоты птичьего полета (фото)

В интернете появились фотографии исторического центра города, сделанных с помощью беспилотника.

Снимками поделилось издание “Одесский Курьер”.

На фото – вид на Горсад, улицы Дерибасовскую и Греческую, парк Шевченко, порт, морвокзал, Александровский проспект, Отраду, Пассаж, Дом Руссова и Соборную площадь.

 

Кроме того, фотографу Александру Вельможко удалось захватить Пересыпь и очертания поселка Котовского.

Все это было снято с высоты от 100 до 300 метров. Снимки города, сияющего яркими огнями фонарей и праздничной иллюминации, получились впечатляющими.


Фото: Александр Вельможко, uc.od.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить