В районе одесской Черноморки во время карантина появился МАФ

На пляже в Черноморке давно продолжается противостояние между активистами и застройщиком, пытающимся установить там свой МАФ.
Его уже несколько раз сносили возмущенные одесситы, потом он снова появлялся.
А недавно, в карантин, торговый киоск вырос снова, сообщает nr.od.ua.
Его не просто восстановили, строение целиком и полностью готово к торговле – хоть сейчас открывай.
Отметим, что ГАСК признал объект нахалстроем, а его появление – незаконным. Строительные работы, по данным горсовета, проводили без всяких на то разрешений.
Таким образом, часть пляжа была захвачена нелегально.
Фото: nr.od.ua
★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!