В районе одесской Черноморки во время карантина появился МАФ

На пляже в Черноморке давно продолжается противостояние между активистами и застройщиком, пытающимся установить там свой МАФ.

Его уже несколько раз сносили возмущенные одесситы, потом он снова появлялся.

А недавно, в карантин, торговый киоск вырос снова, сообщает nr.od.ua.

Его не просто восстановили, строение целиком и полностью готово к торговле – хоть сейчас открывай.

Отметим, что ГАСК признал объект нахалстроем, а его появление – незаконным. Строительные работы, по данным горсовета, проводили без всяких на то разрешений.

Таким образом, часть пляжа была захвачена нелегально.

Фото: nr.od.ua

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