Несмотря на то, что в Одессе 9 мая целые сутки действовал комендантский час, любители россии, словно эксгибиционисты, лезли на городские улицы, с символами «русского мира», который убивает украинцев.

Как сообщила спикер Патрульной полиции Одесской области Алла Марченко, в целом комендантские сутки в Одессе прошли без грубых нарушений общественного порядка.

Но, несмотря на то, что в Одессе действовал продленный комендантский час, патрульные задержали пятерых одесситов, демонстрировавших символику страны-агрессора.

В Суворовском районе в квартире местного жителя обнаружили вывешенную на стене так называемую «имперку» (флаг русских нацистов) с двуглавым орлом и надписью «Слава Руси».

В Малиновском районе двое человек громко включили в квартире гимн рф.

А в Киевском районе задержали мужчину в футболке с надписью «СССР».

Всего за сутки патрульные отработали 673 вызова, задержали 34 нарушителей комендантского часа и 7 нетрезвых водителей. Среди последних «рекорд» зафиксировали в Суворовском районе — 2,29 промилле алкоголя в крови.