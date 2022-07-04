В приложении «Дія» появятся пенсионные удостоверения и е-справки (видео)

«Продолжаем работать над новыми цифровыми документами в приложении. На очереди – пенсионное удостоверение и е-вид на постоянное и временное проживание. Украинцы смогут воспользоваться пенсионным прямо в смартфоне, а находящимся в Украине иностранцам не нужно будет носить физическую карточку. Регистрируйтесь сами или помогите вашим родителям, друзьям или знакомым приобщиться к бета-тесту новинок в «Діе»,

– заявил Михаил Федоров.

Желающим принять участие в бета-тестировании необходимо зарегистрироваться по ссылке.

К тестированию пенсионного удостоверения могут приобщиться владельцы этого документа в виде платежной карты или в пластике, выданном с 2014 года. А желающим зарегистрироваться на бета-тестеров видов на жительство стоит приготовить соответствующую карточку в пластике или с бесконтактным электронным носителем, выданную после 25 апреля 2018 года.

Фото с Facebook-страницы Михаила Федорова