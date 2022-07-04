Новости Одессы и Одесской области

В приложении «Дія» появятся пенсионные удостоверения и е-справки (видео)

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о запуске тестирования двух новых документов в приложении «Дія».

«Продолжаем работать над новыми цифровыми документами в приложении. На очереди – пенсионное удостоверение и е-вид на постоянное и временное проживание. Украинцы смогут воспользоваться пенсионным прямо в смартфоне, а находящимся в Украине иностранцам не нужно будет носить физическую карточку. Регистрируйтесь сами или помогите вашим родителям, друзьям или знакомым приобщиться к бета-тесту новинок в «Діе»,

– заявил Михаил Федоров.

Желающим принять участие в бета-тестировании необходимо зарегистрироваться по ссылке.

К тестированию пенсионного удостоверения могут приобщиться владельцы этого документа в виде платежной карты или в пластике, выданном с 2014 года. А желающим зарегистрироваться на бета-тестеров видов на жительство стоит приготовить соответствующую карточку в пластике или с бесконтактным электронным носителем, выданную после 25 апреля 2018 года.

Фото с Facebook-страницы Михаила Федорова

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить