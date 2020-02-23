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Новости Одессы и Одесской области

В Преображенском парке Одессы будут новый проезд и парковка: как продвигается строительство (фото)

В Преображенском парке Одессы будут новый проезд и парковка: как продвигается строительство (фото)

Не так давно рядом со стадионом в Преображенском парке начали прокладывать дорогу. Она будет предназначена для посетителей парка и автомобилей экстренных служб.

Также там появится платная парковка, скорее всего, даже шлагбаум установят.

В то же время общественники на днях, проинспектировав место работ, обнаружили там человеческие кости. Они считают, что землю роют в месте захоронений, так как ранее там было 1-е Христианское кладбище.

 

Полиция взялась расследовать это дело. На данный момент правоохранители проводят экспертизу костей. В случае, если они окажутся человеческими, то действия рабочих будут квалифицированы, как преступление, предусмотренное статьей 297 УК Украины – надругательство над могилой.

Однако в управлении капстроительства все отрицают. Начальник техотдела ведомства Ольга Буц отметила, что никаких останков на месте не выкапывали, их могли подбросить для провокации.

По ее словам, через Преображенский парк рядом со стадионом «Краян» строят технологический проезд. Он будет оборудован для быстрого реагирования транспорта экстренных служб, а также для въезда посетителей.

 

– Любой личный транспорт просто так тут проехать не сможет, сюда можно будет заехать только для прогулки в парке Преображенском или для посещения зоопарка. Парковка, скорее всего, будет платная, будет организован пост охраны и при необходимости – шлагбаум, – сказала Ольга Буц.

На месте ведутся работы: разрыта земля и спилены деревья, что возмущает одесситов. УКС, по разрешению Государственной экологической инспекции в Одесской области, может снести 29 деревьев, пока снесено 12. Буц уверяет, что больше уничтожать деревья не будут.

Но, вероятно, вскоре придется, потому что после работы тяжелой строительной техники корневая система многих деревьев повреждена, и их, вероятно, тоже надо будет «списать».

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Артем Виноградов
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