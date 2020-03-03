В порту под Одессой задержали контрабандистов с кокаином на 90 миллионов гривен

Наркотики доставили в грузовом контейнере на судне из Чили, которое зашло в порт Южный. Контрабанду перевозили в автомобилях, находящихся на борту.

Об этом сообщили в пресс-службе облСБУ.

Несанкционированный груз обнаружили во время осмотра таможенники. А позже наркодельцов задержали на горячем правоохранители. Их поймали, когда те складывали наркотическое вещество в тайник в машине. Курьер на авто собирался доставить кокаин в Европу.

У контрабандистов нашли около трех десятков брикетов нарковещества, весом примерно 30 кг. На черном рынке такая увесистая партия кокаина стоит более 90 млн грн.

Правоохранители задержали троих участников наркобизнеса. Как выяснилось, до конца года они собирались сбыть в Украине и Евросоюзе еще около 500 кг кокаина.

Фото: СБУ

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