В порт под Одессой прибыли украинцы из Турции (фото)

В порт Черноморск зашел паром с украинскими пассажирами на борту.
Судно прибыло из турецкого портового города Карасу.
На нем находилось 50 украинцев.
Об этом в Facebook сообщило Генконсульство Украины в Стамбуле, которое помогло вернуться домой украинцам.
Паром доставил людей из Стамбула, Измира и Бурсы.
“Самой младшей пассажирке Софии – полтора года”, – написали представители консульства.
Пассажиров отправили на обсервацию.
Также в Генконсульстве добавили, что этим рейсом “Карасу-Черноморск” должны доставить в Украину более 90 человек.
Фото: Генконсульство Украины в Стамбуле