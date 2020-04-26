В порт под Одессой прибыли украинцы из Турции (фото)

В порт Черноморск зашел паром с украинскими пассажирами на борту.

Судно прибыло из турецкого портового города Карасу.

На нем находилось 50 украинцев.

Об этом в Facebook сообщило Генконсульство Украины в Стамбуле, которое помогло вернуться домой украинцам.

Паром доставил людей из Стамбула, Измира и Бурсы.

“Самой младшей пассажирке Софии – полтора года”, – написали представители консульства.

Пассажиров отправили на обсервацию.

Также в Генконсульстве добавили, что этим рейсом “Карасу-Черноморск” должны доставить в Украину более 90 человек.

Фото: Генконсульство Украины в Стамбуле

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